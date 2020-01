La ITF suspende provisionalmente a Robert Farah tras control positivo

El colombiano Robert Farah, líder del ránking mundial de dobles, fue suspendido provisionalmente este martes por la Federación Internacional de Tenis (ITF) después de dar positivo por un esteroide prohibido, a la espera de sus comparecencias para dar explicaciones.

La ITF confirmó que se encontró boldenona en una muestra de Farah, en un control fuera de competición en octubre.

“El 11 de enero de 2020, Farah fue acusado por una violación del artículo 2.1 del programa (presencia de una sustancia prohibida en una muestra del jugador) antidopaje y fue provisionalmente suspendido con efecto desde el 21 de enero de 2020”, afirmó la ITF en su comunicado.

Este mismo martes, Farah grabó en Instagram un vídeo para sus fans, agradeciéndoles el apoyo recibido en los últimos días.

“No quiero vivir achantado, quiero seguir siendo yo. Yo sé que no he hecho nada malo, así que no temo de nada. Quiero seguir viviendo mi vida y ojalá que todo esto se resuelva muy pronto, seguir adelante y volver a una cancha de tenis, para hacer lo que más amo”, afirmó en ese ‘story’ en la popular red social.

El pasado 14 de enero, Farah había anunciado que la ITF le había comunicado la presencia de boldenona en una muestra obtenida en un control efectuado el pasado 17 de octubre en Cali.

Por este motivo, Farah, de 33 años y que ganó Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2019 haciendo pareja con su compatriota Juan Sebastián Cabal, se perdió el Abierto de Australia, el primer ‘grande’ de la temporada de 2020.

Cabal tuvo que improvisar una pareja para ese torneo en Melbourne, el español Jaume Munar, donde debutará el jueves en primera ronda contra la dupla estadounidense que forman Taylor Fritz y Tommy Paul.

En un mensaje “a los colombianos” que Farah transmitió la pasada semana en las redes sociales, el tenista afirmaba que estaba viviendo “uno de los momentos más tristes” de su vida y “el más triste sin duda” de su carrera deportiva.

– ¿Carne contaminada? –

Farah achacó entonces el positivo al consumo de carne colombiana contaminada con esa sustancia, que es utilizada frecuentemente para lograr un mayor crecimiento del ganado vacuno y que está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro de que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión”, dijo.

El Comité Olímpico Colombiano (COC) se hizo eco en su comunicado de 2018 de estudios del Instituto Colombiano Agropecuario en el que se alertaba de la presencia de boldenona en el ganado del país.

En ese texto se estimaba que en “una de cada cuatro muestras de residuos del ganado vacuno se encuentra dicha sustancia” y que según ese Instituto existen 59 productos en los que se utiliza boldenona para su uso veterinario en Colombia, lo que el COC estimó como “un número bastante significativo”.

“Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida”, apuntó el tenista cafetero en ese mensaje público de la pasada semana.

Tras su espectacular 2019, Farah afrontaba la temporada de 2020 con grandes expectativas en el circuito ATP.

Era considerado también como una de las mejores potenciales opciones olímpicas de Colombia en Tokio-2020.

La pasada semana, coincidiendo con el anuncio de Farah sobre su positivo, se conoció también la suspensión provisional de otro tenista sudamericano, el chileno Nicolás Jarry (24 años), en su caso tras un positivo por ligandrol y stanozol, dos esteroides anabolizantes, en un control durante la pasada Copa Davis, disputada en noviembre en Madrid.

La suspensión provisional de Jarry tomó efecto desde el 14 de enero de 2020.

Fuente y Foto/AFP