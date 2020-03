La Juventus recortará el salario de Ronaldo por el coronavirus

Todos los clubes de la Serie A de Italia han acordado reducir los salarios debido a la propagación del coronavirus y las pérdidas de ingresos causadas por la suspensión de la Liga. El recorte oscila entre un 20 y un 30%, informan medios italianos.

De esta manera, el astro de la Juventus Cristiano Ronaldo perderá unos 9,8 millones de dólares en salarios futuros, si el club le recorta un 30%. Esta cifra se debe en gran parte a su monstruoso salario de 35 millones de dólares al año en la Juventus, alrededor de 600.000 dólares por semana.

Ronaldo es el jugador más comercializado del mundo y gana más en contratos de patrocinio que Lionel Messi y Neymar. Desde que Italia quedó bloqueada por el COVID-19, Ronaldo ha buscado refugio en su isla natal de Madeira.

En algunos casos, los clubes más pequeños y con menos seguridad financiera se han visto obligados a despedir temporalmente a todo su personal de jugadores y entrenadores para no caer en la insolvencia financiera en medio de la crisis.

En estas condiciones en una reunión entre representantes y la Federación Italiana de Fútbol se planteó la idea de que los jugadores sacrificaran sus salarios en marzo para aliviar la situación financiera. Esta propuesta todavía tiene que ser ratificada tanto por la Federación como por el sindicato de jugadores antes de entrar en vigor.

El fútbol club Barcelona también estudia medidas similares. Durante la reunión de la junta directiva, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, explicó que la situación financiera es complicada, pero todavía reversible si el club toma medidas para recortar los porcentajes de los jugadores mejor pagados del equipo.

Mientras tanto, los jugadores del club alemán Borussia Monchengladbach ya ofrecieron devolver sus salarios para apoyar al club.

We will overcome this situation together! Thank you for your support, Foals 💚

More info 👉 https://t.co/3UjfAPZnm3

Refund form 👉 https://t.co/pPtio8eo2V pic.twitter.com/OL6zncalJc

— Gladbach (@borussia_en) March 19, 2020