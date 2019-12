“La lucha por el medio ambiente no parará en BCS al igual que la insistencia de compañías mineras” Cristian Mendoza

Ahora la mina El Arco del Grupo México, busca instalarse en Mulegé abasteciéndose del acueducto de la zona

San José del Cabo.- Cristian Mendoza, miembro del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, señaló que la defensa por el ambiente en el estado sudcaliforniano no parará al igual que las compañías mineras no cesan, luego que se revelara que la mina El Arco del Grupo México busca instalarse en Mulegé abasteciéndose del acueducto de la zona.

“La defensa por el medio ambiente en Baja California Sur no va a detenerse porque los corporativos tampoco se van a detener, es decir, el llamado es estar alerta como ciudadanos y como defensores del medio ambiente, no solamente en Mulegé, sino en toda la península de Baja California Sur, estos son proyectos que van a querer insistir y venir con el cuento de que son responsables y que usan procesos limpios y seguros para la extracción, lo cual es mentira, no existe en todo el mundo y está comprobado científicamente que no existen procesos de extracción limpios, que no afecten el agua, el medio ambiente y en el aire”.

Reiteró que la proyección de esta minería a cielo abierto conlleva grandes riesgos a la salud, así como a la vida y al medio ambiente, destacando que con este tipo de minería no se puede llevar ningún tipo de relación, ya que son proyectos de muerte; destacando que en el estado se tienen poco más de 200 concesiones y esta concesión en particular ha tenido diversos representantes.

“Este proyecto minero se encuentra ubicado en Mulegé, pero en particular afectaría al acuífero de Vizcaíno en su mayoría, aunque esta concesión está otorgada en una zona protegida pues finalmente estos corporativos insisten, por lo que es la tercera vez que lo intentan y lo van a seguir intentando, porque son proyectos que buscan agotar por completo todos los recursos sin importar acabar con el medio ambiente, cabe aclarar que esta concesión es por 25 años”.

Añadió que si bien es cierto en estos momentos se encuentran en el proceso de exploración, las concesiones se van otorgando conforme al proceso en el que va avanzando el proyecto, haciendo énfasis que hay diversas formas de exploración que pueden resultar dañinas para el medio ambiente.