La música, sustento y cuidado familiar para Noe Ortega

Fotos: Julio Parra

Noe Ortega Reinosa, originario de Chiapas y quien se quedó con sus tres hijos al separarse de su pareja, se gana la vida gracias a la música. La familia de Noé, es una de tantas que se han visto severamente afectadas económicamente en esta contingencia sanitaria por el Covid-19. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México, perdió 1 millón 30 mil 366 empleos registrados durante marzo, abril y mayo producto del confinamiento. Incluso, la cifra triplica el número de empleos perdidos y registrados en 2019, que sumaron 382,210, de acuerdo con cifras del Instituto.

“La música yo la aprendí solo, a mi siempre me ha gustado mucho, como a mis pequeños y por ahí han tomado la afición y gusto por ella. Yo, hace 4 años que me separé de la mamá de mis hijos y me quedé sólo con ellos. Mi trabajo es carpintería blanca. El detalle es que si me voy a la obra los voy a descuidar y dejar abandonados y no tengo tiempo para ellos y tengo que dejarlos con la gente, que no es lo mismo a cuidarlos yo mismo. Trato de que estén bien. Desde que empezó la pandemia yo me quedé en casa por atender a mis hijos, encerrado, ya no salí, pero uno tiene gastos, tien que pagar renta, luz, agua y comida. Ahorita ya son como 15 días que empecé otra vez a salir aunque al principio sólo”.