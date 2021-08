La no publicación de 80 decretos es un tema de imposibilidad jurídica: Gobernador

La no publicación de los 80 decretos pendientes no es un tema de voluntad, no es un tema de necedad, no es un tema de no querer, es un asunto de imposibilidad jurídica de poderlos publicar, aseveró el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis.

Al entrevistarlo sobre el llamado que hizo el legislativo de que aún está a tiempo de la publicación de los 80 decretos pendientes, el titular del Ejecutivo Estatal, respondió que no los ha publicado porque la Suprema Corte no se ha pronunciado al respecto.

“Incurriría en una falta si algo que la Corte tiene suspendido pasara por encima de ello cuando yo fui quien acudió a la SCJN para someter a su consideración la controversia constitucional que se está dirimiendo, estos decretos que firmé ya y salieron los que podían salir, los que están parados no pueden salir porque fueron votados cuando la composición del Congreso que es lo que se está discutiendo en la Corte no era la constitución legal, es decir cuando no había diputados de oposición, cuando los habían sacado de de la máxima tribuna”.

La decisión final tendrá que venir de la Suprema Corte, abundó