La pandemia dejó sin ingresos a familias que hoy se encuentran invadiendo predios en La Ballena

San José del Cabo.- Una madre de familia, quien prefirió reservarse su nombre por miedo a represalias, quien se unió a las familias que se encuentran invadiendo terrenos baldíos en la colonia Ejidal mejor conocida como La Ballena, compartió a este medio informativo que derivado de la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, muchos se han quedado sin empleos y por ende sin ingresos, por lo que se han visto en la verdadera necesidad de invadir predios y con ello evitan pagar renta, luz y agua.

“Nosotros estamos aquí por la situación que estamos viviendo, no tenemos para seguir pagando renta, estamos sin trabajo y ahora sí que una ayuda no la tenemos para estar pagando luz, renta y agua, por lo que vimos que estaban invadiendo y nos unimos al grupo y no para hacerle un daño a nadie ni obtener un beneficio; nomás yo y mi esposo trabajábamos, somos tres personas en la familia, pero no nos alcanza como para pagar renta, agua y luz porque tenemos otros hijos y hay que mandarles dinero para que se sustenten”.

Destacó que su esposo y ella se quedaron sin empleo desde el mes de marzo y entre los propios vecinos se han brindado apoyo para salir adelante. Además, indicó que anteriormente rentaban un cuarto:

“Rentábamos un cuarto pero hay veces que los caseros sí nos dan chance y otra veces no; y ahorita, la verdad preferimos venirnos aquí a acaparar algo con una pequeña sombra y si así nos podemos venir. Tomamos esa opción porque el estar pagando renta, luz y agua está carajo, porque estamos sin dinero y sin trabajo; pagamos 1,800 de renta cada mes y de luz son 250 cada dos meses y de agua viene siendo como 100 pesos mensuales”.

Compartió la madre de familia que al igual que su situación, muchas otras familias viven algo similar y es el motivo por el cual se vieron en la necesidad de invadir los predios.

“En cada manzana estamos alrededor de 30 familias, de aquel lado hay más manzanas, no nada más somos éstas; pero la verdad es por necesidad, no por gusto y no soy la única, yo creo que todos nos venimos por lo mismo, lo único que nos piden las autoridades es que no quememos el monte para que nos puedan apoyar, ya que nos dijeron que se va a buscar un jefe de manzana y se van a unir para ir al Ejido y ahí se va a tratar todo, es hasta donde tengo entendido”.

Además, otro de los ciudadanos que se encuentran invadiendo estos predios, destacó que el domingo, uno de los elementos de la Policía Municipal les indicó que como personas necesitadas sí podían estar en la zona, pero necesitaban estar unidos.

“Yo le dije a la Policía que como personas de fuera necesitamos un terreno, porque no somos nativos y tenemos familias fuera y con base a esta pandemia por el coronavirus nuestros hijos están resguardados, pero nosotros no podemos ni pagar renta; incluso ayer, se llevaron a unos a la cárcel y nosotros exigíamos que los sacaran porque no deben de hacer eso, están para que nos ayuden, no para que nos vengan a encerrar. Las autoridades nos dijeron que no hiciéramos alboroto, aunque todo el argüende lo hicieron los de la Policía Municipal porque se supone que tenían que hablar con las personas no haberlos encerrado, ya que no hubo un diálogo”.

Destacó que las autoridades del Ejido San José del Cabo acudieron a la zona a tomar fotos y posteriormente se fueron.

“Queremos que las autoridades nos vengan a ver para que vean que aquí estamos como familia y que las personas que están necesitadas aquí se van a mantener y las que no, pues adelante; nosotros, como personas no nos oponemos a que ellos chequen si alguna gente tiene terrenos por otro lado, ya que como seres humanos ocupamos un terreno para vivir”.