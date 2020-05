La pandemia nos ha traído un gran aprendizaje en la profesión: docentes en el marco del Día del Maestro

San José del Cabo.- En el marco del Día del Maestro que se celebra en México el 15 de mayo, en donde se reconoce la labor de enseñar, Ricardo Pinzón, maestro de primaria compartió que lleva más de 20 años en servicio, destacó que pese al gran reto de los docentes por la contingencia sanitaria del Covid-19 al no tener clases presenciales, indicó que él lo considera un nuevo aprendizaje:

“Yo les he dicho a los padres de familia que esto es un aprendizaje, una experiencia, de hecho le comentaba a mis compañeros de teatro que yo lo veo como un hecho histórico, ya que por ejemplo los niños quieren seguir aprendiendo y seguramente recordarán este año 2020 como algo histórico, y el comunicarme con ellos ha sido asombroso en las medidas de la posibilidad de cada quien mediante el apoyo de aplicaciones”.

Pese a las tecnologías, herramientas que se tienen para comunicarse hoy día y con ello continuar con el aprendizaje de los alumnos, destacó que está consciente que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a estas herramientas:

“Sé que no es igual para todos, incluso en el acceso a las tecnologías ya que esto se deriva del propio nivel socioeconómico de las familias, por lo que el que de pronto pensemos que una mamá o un papá al mismo tiempo esté siendo como un docente para el hijo, puede ser asombroso las primeras dos o tres semanas, pero cuando ya hablamos de un mes o más, se tienen otras perspectivas por lo que considero que la forma en que la propia Secretaría de Educación ha pensado en resolver esta situación con la pandemia, no es lo ideal, ya que no todos cuentan con las mismas posibilidades de acceder a un canal de televisión o a internet, y esto más que avanzar en conocimiento considero que representa un estrés para la familia”.

Además compartió que al iniciar en esta profesión se enfrentó a muchas experiencias nuevas, que gracias a ellas, dijo como profesionista, no le da miedo nada ya que no considera que exista un reto mayor más que las cuestiones derivadas del mismo sistema.

Asimismo, compartió una de las experiencias que lo han marcado en su profesión:

“Hace poco les compartía un video a los padres de familia en donde decían que los niños, jóvenes y el ser humano en general aprenden de la vida, y si bien es cierto los padres de familia tienen un papel importante en su aprendizaje, los maestros tenemos un valor inigualable por lo que representamos a nivel social e histórico en el mundo, sin embargo hay maneras de aprender en cada uno de los niños o jóvenes, y por tal considero que ya con esta pandemia y el estar en casa los padres, ya se habrán dado cuenta de ello”.

Añadió que sin duda este año será histórico celebrar el Día del Maestro ya que destacó continúan aprendiendo. Además, compartió que algunos maestros se han unido para ayudar a las familias de muy escasos recursos o que se encuentran en dificultades porque se han quedado sin trabajo, y cerca de 45 docentes se encuentran coordinándose para hacer depósitos y con ello comprar y hacer despensas con sus propios recursos.

Yessica Yadira, maestra de Preescolar quien tiene 21 años de servicio y 3 años de directora, compartió que desde niña tuvo la vocación de estudiar esta profesión, destacando que los retos están a la orden del día sin excepción, por lo que además indicó que esta pandemia y el no poder tener clases presenciales les ha requerido un nuevo reto:

“Los retos siempre están a la orden del día y considero que ese es el estímulo para que el docente ponga en práctica todas sus habilidades, pero siempre va a haber algo más que hacer, en la función siempre he tratado de tener una buena actitud y disposición a lo que nos vamos enfrentando en este momento que tenemos la pandemia, que nos evita estar en contacto directo con nuestros niños, sin embargo hay alternativas como las que ahorita les estamos presentando y ofrecemos a todos los padres de familia desde el momento que aceptamos cada situación familiar, en cuestión de tener ese seguimiento con su docente por aplicaciones”.

Coincidió que desafortunadamente como existe precariedad en el contexto del municipio, no todos en sus hogares cuentan con las mismas herramientas, sin embargo destacó que afortunadamente todos los padres de familia cuentan con un celular en donde los niños pueden tener contacto y apoyo de los docentes, lo cual destacó les ha permitido estar cerca de los alumnos y estarlos acompañando.

“También nos hemos dado cuenta con esta pandemia que hace falta mucha información a los padres de familia de lo que realmente hacemos en el aula, ya que ellos consideran al menos en el nivel de Preescolar que no es productivo un niño si no está haciendo letras o vocales, cuando en realidad ellos están en una etapa de estar en contacto, experimentar, observar y cuestionar, mismas que van a ser las fases para su educación posterior por lo que de momento estamos aprendiendo todos juntos, alumnos, padres de familia y docentes, por lo que la coordinación entre nosotros es fundamental”.

Finalizó indicando que esperan recordar esta pandemia del Covid-19 con grandes aprendizajes escolares.