La Paz, Los Cabos y Loreto en nivel 1; Comondú y Mulegé en nivel 2

El Comité Estatal de Seguridad en Salud exhortó, una vez más, a las y los sudcalifornianos para actuar con responsabilidad y solidaridad a fin de reducir los índices de contagio por covid-19.

“La pandemia no ha pasado, y si no mantenemos un esfuerzo conjunto, tendremos que caminar hacia niveles más restrictivos en el semáforo de riesgo epidemiológico”, señaló el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

Durante la sesión de trabajo de este jueves, el Comité determinó mantener a los municipios de Los Cabos, La Paz en el nivel 1 (nueva normalidad) y Loreto avanzar a dicho nivel, mientras que Comondú y Mulegé estarán en el 2, con vigencia del 3 y hasta el 8 de diciembre.

En el marco de los informes de seguimiento a la pandemia, se dio a conocer que el índice de hospitalización registró un aumento moderado, al igual que las tasas de activos de algunos municipios, de ahí la decisión de mantener una alerta diferenciada en el territorio estatal.

También se destacó la importancia de haber implementado desde hace cuatro semanas la estrategia de hacer muestreos en forma masivos a pacientes asintomáticos, ya que con 5 mil 841 muestras tomadas se han identificado 243 casos positivos. Ha tenido buenos resultados porque el registro de casos ha sido menor a los niveles que se esperaban.

El mandatario sudcaliforniano llamó a todas y todos a no descuidar las medidas de prevención, y cuidarse en todo momento; no solo durante la temporada decembrina; sino todos los días, “porque la pandemia no se ha ido”, dijo.

En ese sentido, se precisó que, para Los Cabos, La Paz y Loreto, los establecimientos comerciales y de servicios, entre otras actividades operarán con tiempo límite a las 01:00 horas, mientras que, en Comondú y Mulegé, será hasta las 00:00 horas. En todos los casos con un aforo del 50%.

Castro Cosío insistió en el llamado a la ciudadanía a ser solidarios y evitar al máximo que los casos se sigan incrementando.