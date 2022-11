La Paz vivirá grandes eventos deportivos este fin de semana

Este fin de semana habrá una amplia variedad deportiva en La Paz, Baja California Sur, pues la media península vivirá la emoción del béisbol, básquetbol y la lucha libre.

El viernes 11, encuentros simultáneos ocurrirán en la villa deportiva, primeramente en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, donde las selecciones de Puerto Rico y Panamá chocarán en un gran duelo en punto de las 14 horas. Así mismo, México y Estados Unidos harán vibrar con el gran clásico.

Ese mismo día, Guaycuras de La Paz recibirá a Choyeros de San José del Cabo en la Arena La Paz en el primer duelo de los playoffs de la Cibapac.

El sábado 12 continuarán las acciones del Panamericano: Venezuela vs Panamá, Nicaragua vs Estados Unidos y México vs Puerto Rico. Todos estos enfrentamientos se disputarán en el estadio Arturo C. Nahl desde las 10:00 horas hasta las 19:00 horas.

Simultáneamente, pero en la cancha Manuel Gómez Jiménez, una gran función de lucha libre hará vibrar a los asistentes.

El domingo 13 llegará el desenlace del Panamericano de Béisbol; el encuentro por el tercer lugar se disputará a las 11 de la mañana, mientras que la gran final será a las 15:00 horas en el coloso de la 5 de Mayo.

Por último, cabe mencionar que en caso de que Guaycuras de La Paz mantenga su serie empatada, el tercer y definitivo encuentro jugaría en la Arena La Paz el domingo a las 20:00 horas.