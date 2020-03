La periodista María Mercader, de CBS News, murió este domingo a causa del coronavirus

“CBS News llora la muerte de la periodista Maria Mercader, quien murió de COVID-19 el domingo, a la edad de 54 años”, detalló.

Susan Zirinsky, presidenta de CBS News, dijo que incluso más que sus talentos como periodista, extrañaremos su espíritu indomable. María fue parte de todas nuestras vidas”.

Mercader murió en un hospital de Nueva York, donde había estado de reposo médico por una dolencia no relacionada con el coronavirus desde la última semana del pasado febrero, según CBS News.

La periodista batalló contra el cáncer y una enfermedad relacionada durante más de 20 años.

Comenzó a trabajar con la división de noticias en 1987, el año en que se graduó del College of New Rochelle, y últimamente trabajaba como directora de estrategia de talento y fue muy “activa en la coordinación de la participación de CBS News en la Asian American Journalists Association, la National Lesbian and Gay Journalists Association y la National Association of Black Journalists.

Maria comenzó en CBS News en 1987, en el programa CBS Page. La periodista ayudó a producir muchas de las historias más importantes, incluida la muerte de la princesa Diana y los ataques del 11 de septiembre. Ganó un Business Emmy en 2004 por su trabajo en un informe “CBS Sunday Morning” sobre spam informático.