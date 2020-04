La reina Isabel se convierte en meme por su vestido ‘chroma key’

Los internautas pronto inundaron la red social con montajes en los que la monarca lucía camisetas de grupos de rock Queen, Iron Maiden o Sex Pistols, una divertida imagen de un Corgi, su raza de perro favorita, o hasta el uniforme de Star Trek

I, for one, would like to thank the Queen for making her royal address and providing the nation with something it sorely needs right now…

A few of you said my queenscreen photoshops are disrespectful, and you're right.

The Queen is definitely a corgis > cats lady. pic.twitter.com/XmQI5jJ5Ao

— Peter Chiykowski, the unauthorized Queenscreener (@rockpapercynic) April 5, 2020