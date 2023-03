Reconocen labor de Lorenzo Córdova… En Estados Unidos

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, reconoció el trabajo que realizó Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y dijo que la reputación del organismo, a nivel mundial, es muy favorable.

A pleasure to meet with @lorenzocordovav of @INEMexico. We discussed the importance of well-resourced, independent electoral institutions and the INE’s global reputation for excellence in promoting free and fair elections. -BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 21, 2023