Laboratorios privados esperan aprobación de Coepris para aplicar pruebas Covid-19

Daniela Pérez

La Paz.-La oferta de pruebas Covid-19 por parte de laboratorios privados ha sido un tema controversial, ya que muchos de éstos se encuentran listos para empezar con las pruebas mientras que esperan una respuesta y autorización por parte de la Coepris y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) respectivamente.

Tal es el caso de Salvador Belilty Haro, médico general y maestro en dirección y administración de hospitales, en conjunto con el químico Víctor Moyrón Ibarra, “la iniciativa del laboratorio surgió hace tres semanas en una plática que tuvimos sobre la necesidad que había aquí en el estado, y empezamos con la remodelación, comprar equipo, etc., y la semana pasada mandamos la documentación al InDRE y actualmente estamos en el proceso de revisión con ellos”.

Mencionó que la intención de ofrecer pruebas de Covid es poder ayudar a los Servicios Públicos en la detección temprana de casos y así evitar la propagación, “inició como un apoyo a la sociedad porque sabemos que lo que viene es una sobrecarga de trabajo y nosotros como iniciativa privada buscamos una iniciativa viable en la que pudiéramos ayudar, la intención es trabajar con conjunto con el Gobierno y con la sociedad, y poder ofrecer soluciones al problema que estamos enfrentando como sudcalifornianos”.

Aclaró que ya cuentan con el aviso de funcionamiento sanitario a nivel estatal; todos los protocolos de laboratorio están estandarizados en base a las guías solicitadas por el InDRE; cuentan con protocolos de desinfección especializado para su laboratorio; las pruebas son de PCR en tiempo real; los kits de detección están avalados por el InDRE; etc., “nuestra intención es no entorpecer el trabajo de los funcionarios públicos, sobre todo los de salud en este momento, y ofrecer unos resultados de calidad a la población, por lo cual, derivado de la noticia, decidimos esperar a que nos den el visto bueno para poder iniciar”.

Finalmente, señaló que no han realizado ninguna prueba, esto en apego a las normas de salud establecidas, sin embargo ya han agendado algunas cita para atender a pacientes, dentro de los que se encuentran alrededor de 250 solicitudes para realizarse la prueba, mismas que están sujetas a la autorización pendiente, y que son sometidas a una valoración para no abonar al desbasto de pruebas, “se le está informando a la población que dependemos de la autorización de la Secretaría de Salud, en caso de que la autoridad demore más en darnos el resultado, la gente está consciente que dependemos de esa autorización para poder hacer las pruebas”.

En recientes días, Blanca Pulido Medrano, quien es comisionada estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, compartió que no existía ningún laboratorio privado en la entidad que contara con autorización por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) para realizar pruebas Covid-19, así mismo anunció que aplicará sanciones jurídicas y administrativas a los establecimientos que incurran en esta práctica.

Señaló que hasta el momento en Baja California Sur, sólo el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) ha obtenido dicha autorización, así mismo, invitó a la ciudadanía a denunciar en la página oficial www.coeprisbcs.gob.mx a las empresas que presten este servicio actualmente.