Laboratorios privados no están obligados a decir cuántas pruebas Covid realizan

Personal del sector Salud en Baja California Sur, continúa señalando las inconsistencias de laboratorios privados en torno al número de pruebas de Covid-19 que realizan, así como el índice de positivos que obtienen.

En este caso, fue el director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), Jesús Salazar Cabanillas, quien comentó al respecto.

“Los laboratorios particulares no están obligados, o no los han obligado, o ellos no reportan a nadie las pruebas que hacen. No sé por qué, pero ellos no nutren el sistema nacional de vigilancia”, declaró.