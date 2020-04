Laboratorios privados pueden realizar pruebas para detectar Covid-19, pero no están avalados por InDRE

La Paz.– Los laboratorios privados pueden realizar el examen de Covid-19, pero no cuentan con el aval del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), reveló la titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la entidad, Blanca Pulido Medrano.

En conferencia de prensa la funcionaria estatal destacó que hay una lista de laboratorios que están acreditados, cuyos resultados entran dentro de la casuística de la vigilancia epidemiológica.

En ese sentido reiteró que los laboratorios privados pueden hacer la prueba y aunque no esté avalado por el Instituto, la Coepris debe corroborar que los reactivos que están utilizando sean de calidad.

Explicó que independientemente de la revisión y vigilancia, el InDRE no se hace responsable del resultado que se emita en los laboratorios.

Dijo que los ciudadanos tienen la libertad de hacerlo y la Coepris estará vigilando que estos establecimientos cuenten con el reactivo que está avalando la Federación para que se pueda dar el uso correcto de las pruebas.

En cuanto al tema de los costos, señaló que ese es un tema que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte el secretario de Salud de la entidad Víctor George Flores, reiteró que estarán vigilantes de estos laboratorios, “son dos requisitos que deben cumplir los laboratorios privados, uno es la calidad de los insumos para que los resultados no salgan alterados, también los encargados de las tomas deben de tomar un curso para elevar la calidad de la muestra”.