La buena acción de Lalo Mora: ayudó a una mujer que pasó 10 días secuestrada

Una usuaria de Facebook, de nombre Yeysi Bocanegra, compartió en sus redes sociales un post donde que agradeció públicamente al cantante Lalo Mora por la ayuda que le brindó cuando se encontraba en una situación difícil, tras haber permanecido secuestrada por 10 días.

“Ayer tuve la oportunidad de agradecerle al cantante Lalo Mora por la ayuda que me dio durante mi liberación. De tantas personas que pasaban por la autopista, el único que se orilló con la intención de ayudarme fue él”, comentó la usuaria.

Yeysi comentó que, después de caminar por horas en el autopistas, pasó por los límites del rancho de Lalo Mora en el municipio de China, Nuevo León, donde para su fortuna, él se encontraba saliendo. Al verla el cantante se percató de que la mujer necesitaba ayuda, por la desorientación y miedo que tenía, por lo que sin dudarlo, se detuvo con la intención de ayudarla.

Mencionó que el chófer del “Rey de las Mil Coronas”, le prestó su teléfono celular para que pudiera contactar a su familia. Además, como el frío era insoportable en Nuevo León, el cantante le prestó una de sus chamarras y rápidamente, buscó ayuda y la llevó al destacamento de China, Nuevo León, donde ya la estaban esperando para brindarle la atención médica y legal, así como regresarla a su ciudad de origen.

“Bajo las circunstancias que atravesaba en ese momento, él solo me dijo que me dejaba en buenas manos y después me contactaría. No podía ni hablar ni darle las gracias, pero ayer al saber que venía, nos pusimos en contacto y nos citamos en su concierto”.

Ante este noble gesto por parte del intérprete de “El hombre que más te amó”, la joven tuvo la oportunidad de agradecerle personalmente por su gran ayuda. Le entregó su chamarra y le agradeció por su buena acción, que para ella significó mucho más que un simple gesto de ayuda, ya que fue un ángel después de tanto mal.

Yeysi mencionó que se atrevió a hacer público su agradecimiento porque sabe que las buenas acciones siempre se hacen y no se cuentan. Asimismo, destacó la valentía y humanidad del cantante, que a pesar de no conocerla, se detuvo y la ayudó en un momento de gran necesidad.

“Me atrevo a hacerlo público porque sé que las buenas acciones simplemente se hacen y no se cuentan, pero ayer las palabras que cruzamos fueron significativas. Pasaban carros particulares, traileros, patrullas de auxilio vial, y nadie se detenía. Quienes se detenían solo me decían “súbete” y en sus ojos se veía la maldad, la misma maldad de la gente que me tuvo 10 días en cautiverio y en las peores condiciones posibles.

De no ser por él, quizá aunque ya estuviera libre, alguien más me podría haber llevado y seguirme lastimando, y yo no estaría aquí, en mi lugar seguro.

¡Muchas gracias, Lalo Mora, El Rey de Mil Coronas, un ángel después de tanto mal!”, finalizó.