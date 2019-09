Lamentable que a cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no se sepa nada: Adalberto Pérez Pérez

San José del Cabo.-Tras los cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Adalberto Pérez Pérez, director del Instituto Tecnológico de Estudios Supriores (ITES) indicó que es lamentable que hasta la fecha no haya información respecto a los estudiantes, aunado a la preocupación de los padres de familia a quienes no se les ha respondido, de qué pasó con sus hijos.

‘’Es una situación muy lamentable y sobre todo, pensar de cómo se deben de sentir los padres de estos jóvenes, que han buscado por todos lados respuesta y soluciones, hasta la fecha no se tenga nada y se confunda cada vez más, tenemos que retomar el tema de los valores desde la infancia, no puede ser que a cinco años de estos sucesos no haya resultados, te queda una sensación de incertidumbre y de duelo’’ dijo el Director del ITES.

Añadió que esto deja como lectura una incertidumbre de desconfianza entre los jóvenes del país, por lo que espera que pronto se dé información al respecto y que nunca ocurra una situación como esta.

“Lo repito es una situación lamentable, esperemos que en esta administración se aclaren estos hechos tan lamentables y esperemos que no vuelva a suceder una situación cómo está, ni ningún acto que ponga en peligro la vida de los jóvenes de este país”.

Finalmente consideró que es importante el trabajo en cuanto a valores en estudiantes y que en la institución que representa ya se trabaja en ello.