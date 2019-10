Lamentable que diputados locales hayan “desechado” todo el documento de Ley de Movilidad: Julio Castillo

En este asunto no puede haber un ganador, toda la sociedad pierde, que diputados den marcha atrás y se vuelva a revisar la iniciativa de ley

San José del Cabo.- Para los diputados locales, todo lo que opinaron, discutieron y aportaron sobre la Ley de Movilidad en los distintos foros los ciudadanos a través de distintas organizaciones, los estudiantes, amas de casa, sindicatos, nada sirvió, porque desecharon todo, por lo que con estas decisiones, “perdemos todos en esta comunidad y estado”, así lo aseveró el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez.

“Como vocero de los empresarios adheridos al Consejo Coordinador de Los Cabos y de las cámaras y colegios, más de 34 empresarios, la postura sigue siendo la misma, nosotros desde hace muchos años hemos empujado este cambio en la movilidad, porque consideramos que la sociedad lo merece, lo necesita y el destino turístico lo requiere”, recalcó.

“Para nosotros es verdaderamente lamentable la decisión que se tomó por la mayoría de los legisladores, una postura en la que nos llama la atención que no hubo discusión, se dio lectura a la ley y simple y sencillamente se votó en contra de todo, todo se desechó, todo lo que venía en la ley está mal, no hubo un avance en ninguna área y eso es verdaderamente lamentable, preocupante y es una situación en la que toda la sociedad pierde, perdemos todos una vez más la oportunidad de avanzar en este tema, pierde toda la sociedad con esta decisión lamentable del Congreso del Estado”, sostuvo.

Es decir, pierde el ama de casa que no está representada por ningún sindicato, por ningún organismo, pierde el estudiante que todos los días toma camión y nadie lo representa y que no está adherido a ningún sindicato ni a ningún organismo, pierde el discapacitado que está batallando para subir a un camión y no hay ley que lo proteja para que obligue a los transportistas a que operen unidades con las condiciones necesarias para garantizar la movilidad de los discapacitados, pierde el peatón que quiere caminar con seguridad y con espacios libres, el que hace deporte en la calle, en las áreas, en los espacios para caminar para que al peatón se le dé seguridad y vayamos generando esta cultura, esta táctica diaria de primero el peatón, perdemos toda la sociedad.

Mencionó que es lamentable que nada se haya aprobado, todos los puntos de la ley se desecharon, “no hubo nada bueno y todo lo que discutimos, todo lo que las organizaciones opinaron, estudiantes, amas de casa, organizaciones, sindicatos, todo lo que se opinó para esta ley nada sirve para los diputados que votaron, lamentable, tenemos 12 años con este punto de modificar este tipo de leyes como parte de la agenda pública del consejo y lo seguiremos empujando y buscando que se dé y espero que pueda haber una forma de que se retome este punto, se analice, y se vaya para adelante, somos parte de un todo, no puede haber ganador cuando todos pierden.