Lamentable que se traicione de nueva cuenta al pueblo al posponer lectura de ley de movilidad: empresaria del Grupo Madrugadores

San José del Cabo.- Mónica Espinoza, como una de las voces del sector empresarial lamentó los hechos del día martes en el Congreso del Estado, donde taxistas se manifestaron fuertemente a las afuera del edificio, encarando a la Policía y por falta de quórum; al no presentarse diputados morenistas se pospuso la lectura de la ley de movilidad; por lo que enfatizó que esta ley no solo se trata de los conflictos entre los transportistas y las plataformas digitales, sino que se engloba toda la movilidad en sus diversas modalidades, que repercute a la sociedad en general.

“Lamento escuchar que el martes nuevamente se traiciona al pueblo y a toda la sociedad general en Baja California Sur y más que nada en Los Cabos, ya que el tema de movilidad atañe a todos, no hay distinción de clases sociales, no es quien más tenga o el que menos tenga, sencillamente nos compete a todos y que eventualmente va a colapsar si seguimos permitiendo ser rehenes de cierto grupo, nada más para no resolver una problemática que va más allá de un solo sector, traduciéndose en algo muy perjudicial para todo el estado”.

Puntualizó que al estar hablando de movilidad se abarca en todas sus modalidades, no simplemente se enfoca en las plataformas digitales y transportistas.

“Se debe de enfatizar que el tema de movilidad no habla nada más de las plataformas digitales como Uber o de los taxistas, sino de la movilidad en general, estamos hablando del transporte de carga, pipas y todo aquel vehículo que circula, así como de las diferentes opciones que el peatón tenga para moverse en la ciudad, el transporte público es muy importante, hoy en día mientras nosotros en Los Cabos no resolvamos el congestionamiento en la carretera Transpeninsular al ser cada día el incremento de vehículos y población mayor”.

Además, dijo, con la nueva facilidad que se va a dar supuestamente en el mes de abril para regularizar más autos “chocolates” como los llaman, esto vendrá a incrementar más el parque vehicular.

“Nos estamos estrangulando nosotros mismos, necesitamos ser más eficientes, requerimos el acceso a la modernidad que este destino merece”.

Para finalizar, hizo un llamado a los diputados locales a que realmente representen a la ciudadanía, así como a la conciencia de los ciudadanos a exigirles su representación.

“Debemos exigir a nuestros diputados locales que nos representen, que asistan a las sesiones, que participen y se involucren en un tema toral, como es el tema de la movilidad en el estado de Baja California Sur”.