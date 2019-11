Lamentable que vuelvan a permitir construcción de viviendas en zonas de riesgo: Ciudadana

El 4 de noviembre se conmemora un año más de la tromba que hace 26 años azotó en el municipio de Los Cabos en 1993 y que a su paso dejó grandes escurrimientos de agua llevándose cuánto a su paso estaba y que trágicamente desapareció la unidad habitacional de Infonavit Ricardo Flores Magón que se ubicaba en el arroyo El Zacatal, donde hoy día se aprecia un poco de la estructura de algunas casas que están más de la mitad enterradas.

La ciudadana Úrsula Castro Suárez nos compartió un poco de lo que fue este día y asimismo hizo un llamado a las autoridades para que no se den más estas unidades habitacionales en zonas de riesgo, donde destacó la ciudadana, las empresas simplemente engañan a la gente que viene en busca de una mejor vida y de buena fe adquieren un patrimonio para su familia, misma situación que lamentablemente se ha replicado con el fraccionamiento de Puerto Nuevo en San José del Cabo y Chula Vista en Cabo San Lucas.

“Fue un amanecer muy frío y aparte de eso estuvo muy feo, creo que fue una culebra de agua lo que cayó si más entiendo, no sé la verdad, pero si estuvo muy feo. La gente realmente no lo sabía fue un engaño lo que le hicieron y sigue habiendo gente inocente que cree en las empresas que llegan aquí a engañar a la gente que no tienen en donde vivir y se les hace fácil simplemente, arriesgan todo por nada”.

fotos: Julio Parra