Lamentan PAN y Humanista que feminicidios no sean prioridad en gobierno de AMLO

La Paz.- Los partidos del Partido Acción Nacional (PAN) y Humanista en Baja California Sur lamentaron que los feminicidios ocurridos en México no sean prioridad en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En primer lugar, la diputada Daniela Rubio Avilés del Partido Humanista, afirmó que no es difícil entender que sí hay violencia de género y los recientes hechos cometidos hace unos días en la Ciudad de México es prueba de ello.

“Yo creo que no es difícil entender que existe el odio hacia el género opuesto”, dijo, “yo creo que las formas en que se ejecuta el delito del feminicidio no es lo mismo en cómo le quitas la vida a un hombre”, añadió.

Lamentó la postura de López Obrador en darle prioridad a “algo tan superfluo y tan estéril como una rifa” en lugar de “poner atención a los temas donde las mujeres estamos siendo violentadas”.

Rubio Avilés sentenció que no significa que la mujer tenga más valor que un varón, sino en las formas en cómo se comete el hecho delictivo contra ellas.

“No es que se le dé más valor, es que tiene que ser severamente castigado por las formas en que hemos sido lastimadas y no solamente hasta llegar a que le quiten la vida a una mujer, sino de otras maneras, como rociar sustancias corrosivas en la cara y cuerpo de las mujeres, porque la intencionalidad es dejarte un daño permanente”.

Indicó que las autoridades deben trabajar en la perspectiva de género, desde la procuración hasta la impartición de justicia.

Al respecto, el dirigente del PAN en la media península, Carlos Rochín Álvarez cuestionó que el Presidente de la República no tuviera sensibilidad ante el tema.

”En medio de esa discusión de si permanece o no permanece el tipo, si es necesario hacerle ajustes o no, en medio de un caso trágico ocurrido en la Ciudad de México y que hoy tiene una alerta por la violencia que sufren las mujeres, el Presidente decide mandarlo al último lugar de sus prioridades con un mensaje terrible para las mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia, con un mensaje terrible para la familia de la mujer que sufrió una atrocidad, que cimbró a todo México por el nivel de saña con que se le arrebató la vida; el Presidente dijo “no, no se distraigan, lo importante aquí es el avión”.

Dijo que cualquier autoridad, del nivel y partido que sea, no debe mostrar “ese nivel de insensibilidad”.

Añadió que fue un logro visibilizar el feminicidio tal y como está hoy en la Ley. Añadió que no se puede dar marcha atrás a lo logrado e “ignorar” que ocurre un problema y que es necesario contar con un tipo penal que castigue el homicidio en razón de género y ponerle un nombre específico para que sea “visible y haya conciencia”.