Lanza Gobierno de BCS polémica campaña para quedarse en casa

La Paz.– Para la etapa más fuerte de contagios en BCS se lanzó una polémica campaña que alude a la muerte para pedir a la gente no salir de casa.

La campaña fue creada por el Gobierno del Estado, el mensaje se difunde a través de redes sociales y se puede leer: “Si no te quedas en tu casa, pones en riesgo tu vida y la de tu familia. Tú eliges qué es lo más importante para ti. Quédate en Casa para que no te Quedes en tu Caja, tu eliges”, el texto es acompañado con la imagen de un ataud.

Esta campaña despertó reacciones encontradas entre los sudcalifornianos, hay quienes consideran que es insensible por aludir el tema de la muerte, otros que es necesaria debido a que mucha gente simplemente no está atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Mónica Félix de La Paz comentó: “Aunque para muchos el miedo es la única forma de que el mensaje quede más claro, para otros puede agravar cuestiones de estrés y ansiedad ante esta situación”.

Julio Manríquez, “Ni así va a entender la palomilla, pero no les digas que hay escasez de cerveza por que hasta se ofenden”.

Juan Cabot: “Bastante agresiva y nada apropiada, nunca permeará en el ánimo de la población de forma autoritaria ni intentando meter miedo, al contrario, sólo ganará la animadversión de la población en general… bueno sólo sus paleros le aplaudirán”.