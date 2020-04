“Las medidas que se han implementado en Los Cabos son por la seguridad de todos sus habitantes” Alcaldesa

Los Cabos.– A fin de reducir el número de contagios entre la población más vulnerable, evitando con esto saturar a los sistemas de salud pública en la entidad, la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán aseguró que desde el 17 de marzo, de manera preventiva y con la idea de convocar a toda la ciudadanía, se han parado las actividades no esenciales y aplicado la restricción de horarios para ciertos establecimientos.

De manera preventiva, en Los Cabos se han autorizado medidas en concordancia con el Consejo de Salubridad General, que instruye a los Gobiernos a implementar acciones para mitigar el impacto de la pandemia por Covid-19 que afecta actualmente al mundo entero y Los Cabos no es la excepción.

“Empezamos esta campaña preventiva el 17 de marzo con la idea de convocar a toda la ciudadanía para que se quedara en casa y así reducir el número de contagios masivos, sin embargo nos ha costado mucho esfuerzo y tiempo que la ciudadanía entienda cuál es la finalidad de limitar las actividades no esenciales y la restricción de horarios para ciertos establecimientos”, explicó la Alcaldesa.

Asimismo, la Primera Edil cabeña aseguró que como autoridad, las medidas que se han acordado se realizan con responsabilidad, como: cerrar bares, pedir el apoyo de restaurantes, restringir las playas, cerrar gimnasios y casinos para evitar dijo, que haya motivos para salir. Más allá de eso, la Alcaldesa subrayó que debe de prevalecer la decisión del ciudadano de quedarse en casa y con eso cuidarnos y cuidarse.

“El gobernador Carlos Mendoza Davis, emitió un Boletín Oficial donde explica que los ciudadanos que vayan por comida tendrán que ir de a una sola persona por familia; y todas estas decisiones, se conjugan para decirle al ciudadano: la prioridad, es la canasta básica”, concluyó.