“Las palabras y la paz cambiarán a la sociedad”: príncipe refugiado en México

Con el respaldo del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, el príncipe de Bantú de Camerún; Jean Louis Bingna, quien también es defensor de los derechos humanos, así como refugiado político en México desde 2011, este 21 de junio llevó a cabo una conferencia en la Casa de la Cultura de San José del Cabo en torno al Día Mundial de los Refugiados que se conmemoró el pasado lunes 20 de junio.

Tras la conferencia y en exclusiva para CPS Noticias, el príncipe y ahora refugiado en México, se dijo muy contento de poder visitar Los Cabos, pero sobre todo de ver cómo el gobierno local se esmera en efectuar eventos relevantes en conmemoración de un día tan importante y significativo para tantas personas alrededor del mundo.

Jean Louis Bingna, destacó que el Día Mundial de los Refugiados le recuerda al mundo que son personas que están muy lejos de su familia, lejos de su cultura, de sus usos y costumbres, por lo que felicitó a todas las dependencias del gobierno, como Turismo que hicieron posible que pudiera visitar Los Cabos, pero sobre todo su experiencia como refugiado.

En cuanto a cómo ha sido la transición de príncipe revolucionario a un orador defensor de los derechos, expresó que no hay poder mayor en la tierra que las palabras, y dijo:

“Todo lo que hablamos puede ser por nosotros o contra nosotros, por eso que para hablar con la gente tienes que tener mucho cuidado, anteriormente la palabra valía mucho, pero hoy la palabra ya no vale nada, hasta lo que la gente escribe de su propia mano, lo niega, no le sirve, y debemos luchar para respetar la palabra, porque nosotros como ser humano debemos saber que solo con la palabra es cómo podemos cambiar la sociedad”.

El príncipe y hoy refugiado Bingna, señaló que su fe en la palabra y en la paz, lo mantienen en esta lucha, para quizás un día volver a la tierra de lo vio nacer, pues hoy México también es su casa en donde se siente seguro y lo ama inmensamente, tanto que solo le restaba por conocer Baja California Sur, y hoy se volvió realidad poderle visitar.

“Pero si un día regreso a mi país, no dejaré de pensar en México que es un país que me salvó la vida, un país que me dio mucho cariño, cuando faltaba cariño, de verdad son las cosas que nunca se pueden olvidar y agradezco otra vez señor presidente ingeniero Oscar con todo su Cabildo de hacer este gran evento, hay muchos temas, sí me invitan, yo voy a llegar, necesitamos trabajar mucho”, expresó.