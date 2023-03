Laura Aguayo es una mujer sinónimo de trascendencia en el deporte sudcaliforniano

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una de las históricas exdeportistas de Baja California Sur, Laura Citlali Aguayo Valdez, de la disciplina de gimnasia artística y atletismo, habló en exclusiva para CPS Noticias sobre su paso como competidora. También reveló cómo fue su paso como una atleta de alto rendimiento y algunos sucesos que ella vivió como acoso, hostigamiento y otros factores que en ciertas etapas de su vida la orillaron a truncar sus sueños.

“Como mujer hay acoso, es molesto y estas situaciones que todavía ocurren por comportamientos que no son adecuados te desmotivan. Todavía hay esas circunstancias, ha sido complicado y lo vivo con compañeras. No hay las mismas igualdades para las mujeres, ya se está viendo en algunos ámbitos que mujeres ocupen cargos importantes, pero en México creo no es parejo aún”.