Lauro solicita apoyo de la comunidad y autoridades al quedarse sin trabajo en la obra

San José del Cabo.- Lauro Rosales Téllez, originario de Puebla y quien hace 2 semanas se quedó sin trabajo al entrar en disposición la cancelación de las obras públicas y privadas derivado de la pandemia que se vive por el Covid-19 a nivel internacional, solicitó a través de las cámaras de CPS Noticias el apoyo de la comunidad así como de las autoridades, ya que dijo, pese al intento de conseguir algún trabajo, no ha tenido éxito, e incluso compartió, tiene que pagar renta.

“Yo pago renta y pagué por adelantado nada más lo que trabajé, una semana gracias a Dios y ahorita no he agarrado ningún trabajo porque no hay, por eso estamos sufriendo y ¿cómo le vamos a hacer para comer? No hay trabajo”.

Incluso compartió el señor Lauro, que en esos momentos se encontraba limpiando carros a cambio de un módico apoyo de la ciudadanía para poder sacar algo para comer.

“Ahorita ando limpiando carros, pero hay veces me dan y otras no, pero necesito apoyo, que nos den algo de despensa para tener algo que comer”.

Compartió que desgraciadamente no es sólo su caso, ya que dijo, cientos de trabajadores que anteriormente se desempeñaban en la construcción han quedado en la misma situación y por desgracia dijo, tienen familias que mantener así como rentas con las cuales cumplir.