Así fue la emotiva despedida del elenco de "Law & Order" por la muerte de Richard Belzer.

El cine está de luto con el fallecimiento del actor Richard Belzer, conocido por haber interpretado al icónico detective John Munch en la serie “La ley y el orden: unidad de víctimas especiales” o “La ley y el orden: UVE”, durante siete temporadas. Belzer falleció el domingo 19 de febrero del 2023, a los 78 años, en su casa de Bozouls, al soroeste de Francia. Hasta el momento, se desconoce la causa de su deceso, solo se sabe que pasó sus últimos días de vida en compañía de su familia.

Tras darse a conocer la noticia de su deceso, sus compañeros de reparto en la serie policiaca que le dio fama a nivel mundial, Christopher Meloni (Elliot Stabler), Mariska Hargitay (Olivia Benson) y Ice-T (Odafin Tutuola), lamentaron su perdida, publicando emotivos mensajes para recordarlo y darle el último adiós.

“Richard Belzer 1944-2023. Adiós mi querido amigo. Te extrañaré, extrañaré tu luz única y tu manera tan personal de asumir este mundo extraño. Me siento honrada de haberte conocido y haber trabajado a tu lado tantos años”, publicó Mariska Hargitay, conocida por interpretar a la detective Olivia Benson.

“Richard ‘The Belz’ Belzer. Un alma hermosa, un hombre elegante, con el espíritu de un niño. Nunca conocí a nadie como él, y nunca lo volveré a hacer. Tus últimas palabras han ayudado a que tu paso sea más fácil de tomar”, dedicó Christopher Meloni.

“Altas y bajas… Después de una de las semanas más increíbles de mi vida. Me despierto con la noticia de que perdí a mi amigo hoy. Belz se ha ido… ¡Maldita sea! Pero recuerda esto… Cuando te estás divirtiendo de verdad y eres realmente feliz. ¡DISFRÚTALO al máximo! Porque el dolor inevitablemente viene. Te extrañaré, amigo,” dijo Ice-T.

“Richard Belzer era mi hermano” escribió. “Nos hicimos amigos rápidamente en 1992 cuando yo era un bartender. Más rápido cuando tuve mi primer trabajo en HOMICIDE: LIFE ON THE STREET y en in 1998, me llamó y me dijo ‘bebé, Dick Wolf está haciendo un nuevo show llamado La ley y el orden: UVE y me quiere en él. Le dije ‘solo lo tomaré si haces que Dean Winters sea mi compañero. Brian Cassidy, ¿quieres ser mi compañero?’ y yo estaba dentro”, Dean Winters, que interpretó a Brian Cassidy.

“Ya extraño a Richard Belzer. Trabajar con él de Homicidio a UVE ha sido una experiencia hilarante, sorprendente y siempre alegre. Estoy seguro de que les está dando muchas risas arriba”, escribió la productora de la serie Julie Martin.