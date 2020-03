“Le cortaron las alas y truncaron el sueño de mi hijo por ser chofer de Uber”

“Yo quisiera a mi hijo vivo, se me parte el alma y quiero que ese hombre que me lo mato se entregue”

Fueron las palabras de una madre desconsolada que aclama justicia, luego que el pasado domingo fuera atropellado su hijo de nombre Javier de tan solo 29 años de edad, quien era chofer de la plataforma Uber y que a decir de los compañeros fue embestido en la zona turística por un taxista.

“Simplemente ya no tengo fuerza, mi hijo estaba estudiando la Universidad tenía tantos proyectos, sueños y de repente un hombre sin sentimientos me lo mato y no es justo que ande por ahí en las calle”. Expresó la madre del joven.

“Está violencia contra los Uber ya se salió de control, esto fue un accidente con todo el dolo y mala intención de parte de un taxista del sitio del arco, hay un video donde se muestra, por lo que pedimos Justicia y que cese estos atropellos contra quienes nos dedicamos a ser choferes de Uber”.