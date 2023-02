Leggs refrenda su compromiso y confianza en los deportistas

El martes 7 de febrero, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, abanderó a la delegación de deportistas cabeños que participan en los Juegos Estatales Conade 2023, después del primer bloque de competencias realizadas del 3 al 5 de febrero en La Paz y en Los Cabos.

Comentó que, sin duda, los deportistas saldrán a ratificar el compromiso que tienen con Los Cabos y que conservarán el primer lugar estatal en la suma de medallas; de igual manera, comentó que el esfuerzo de todos los atletas y entrenadores ha sido muy grande para lograr el objetivo, y lo menos que puede hacer el ayuntamiento es darles las herramientas para que desempeñen un buen papel.

El edil cabeño habló sobre el apoyo que como gobierno han brindado a los atletas, ya que no puede haber buenos resultados si las carencias prevalecen.

“No vamos a escatimar esfuerzos, ya lo hemos dicho, no pueden andar los estudiantes pidiendo cooperación, no pueden andar boteando para ir a competir, eso ya lo eliminamos, se mantiene la hegemonía y los resultados hablan poco a poco y a seguir avanzando”.

Leggs Castro habló de la importancia de rehabilitar los espacios deportivos, pues en la medida en la que los jóvenes tengan sitios para recrearse no tendrán tiempo para generar malos pensamientos ni malos hábitos; enfatizó en que a veces no hay presupuesto que alcance, sin embargo, no se escatimarán los esfuerzos para resolver las problemáticas que se presentan, ya que los jóvenes necesitan tener todo para triunfar.

También hizo un reconocimiento al profesor Ricardo Hernán Manríquez Castillo sobre su gran trabajo, al tiempo que habló sobre su próximo nombramiento como director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem).

“Finalmente, quiero dar un reconocimiento al director del deporte que finalmente en unos días más le vamos a ratificar el nombramiento como titular, ahora está de encargado de despacho, sin embargo, los resultados saltan a la vista”.

De esta manera, el alcalde de Los Cabos llevó a cabo el abanderamiento de los atletas que buscarán poner en alto el nombre del municipio cabeño.