Leggs responde a delegado sobre presupuesto para CSL

El 28 de diciembre a través de su perfil de Facebook, el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña escribió un mensaje contundente hacia el Cabildo que conforma la actual administración que encabeza el alcalde Óscar Leggs Castro, aseguró que los regidores quieren dejar sin presupuesto para operar la delegación; el mensaje menciona:

“¡Ya los caché! Y no porque sea día de los inocentes, esos regidores que no le quieren poner presupuesto para Cabo San Lucas. No me hacen daño a mi, se lo hacen a los Sanluqueños, y a los Sanluqueños se les respeta… El que se lleva se aguanta”.