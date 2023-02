Lenin continúa en la contienda para la titularidad de fiscal anticorrupción

Después de que el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no fuera concretado debido a que no se consiguieron las dos terceras partes del número de votos que estipula la ley, Lenin Emiliano Ortiz Amao, aseguró que el proceso continúa y que en su caso, aceptó participar otra vez en el proceso.

“De acuerdo al artículo 85 si no se alcanzó la mayoría requerida, la mayoría calificada se debió o se hizo regresar a la comisión, para que enviaran una nueva terna; en este sentido la comisión en estos días me envió a mí un correo y me imagino lo mandó a los demás aspirantes elegibles, en donde se nos preguntó si era nuestro deseo el seguir participando en el proceso y yo conteste que sí”.