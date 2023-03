Lenta y tortuosa la justicia en Baja California Sur: abogada

La abogada Karla González Gavarain declaró que las autoridades del Poder Judicial deben darle la cara a la población y explicar los retrasos en las investigaciones de violencia de género y familiar. Apuntó que este análisis, además, es necesario para buscar estrategias que mejoren los procedimientos de atención a las víctimas y sus familiares.

En este sentido dijo que la Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva de Baja California Sur y el Colegio de Abogados de Baja California Sur enviaron un documento a la subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familiar de Baja California Sur, Beatriz Robles García, donde piden, entre otras cosas, que se aclare el número de carpetas de investigación que se aperturan por año y cuántas se judicializan. Un segundo oficio al Congreso del Estado de Baja California Sur. Esto, con el objetivo de ejercer presión.

González Gavarain resaltó que la información que comparten las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no coincide con lo que comparten las víctimas, quienes denuncian que las investigaciones no avanzan o que sus denuncias son ignoradas.

“Dicen: ‘Es que a mí no se me atendió o a mí no se me atendió en la forma que se me debería haber atendido. No se siguió un protocolo. No se está judicializando. Se están retrasando los asuntos. ¿Y por qué se retrasan? ¿Por qué no quieres judicializar? ¿Quieres que le agresor huya? ¿Quieres que el agresor viva en un estado de que no pasa nada? ¿De impunidad?’”, indicó.