Lewis Hamilton “atropella” a uno de sus mecánicos

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, protagonizó un pequeño accidente durante las jornadas de entrenamiento del Gran Premio de Rusia.

Hamilton entró a los pits, sin embargo, no frenó a la distancia adecuada y aventó por delante a uno de los mecánicos, quien inmediatamente se paró.

Además, Lewis le pidió disculpas y por el radio preguntó a su equipo si se encontraba bien, a lo que le respondieron que sí.

De igual forma Mercedes informó que el elemento de la escudería está bien.

Ouch*

A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 – but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8

— Formula 1 (@F1) September 24, 2021