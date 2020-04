Lewis Hamilton descarta ir a Ferrari y quiere seguir en Mercedes

Londres.- Ante los rumores que colocaban al piloto británico Lewis Hamilton en Ferrari, el hexacampeón de la Fórmula 1 salió a desmentir cualquier especulación y aseguró que no piensa irse de Mercedes Benz, con quienes ha logrado cinco títulos mundiales,

Con el contrato de Lewis a punto de expirar al término de la temporada 2020, medios europeos especularon que podría ir a Ferrari, luego de que el alemán Sebastian Vettel finaliza su relación laboral a finales de este año.

Al respecto, el piloto británico aseveró que no tiene necesidad de pensar en lo que sucederá en su futuro inmediato, pues está con el equipo de sus sueños, por lo que no tiene intención de moverse a ninguna otra escudería, pese a no tener contrato para el 2021.

“Primero, no hay intención de irse a otra escudería, Estoy con el equipo de mis sueños. Segundo. No estoy tratando de buscar otro equipo. Estoy con las personas que se han preocupado por mi desde el inicio”, escribió Lewis en su cuenta de Instagram.

En cuanto a Vettel, la renovación sigue siendo una incógnita, ya que la escudería de Maranello le ha ofrecido un nuevo acuerdo, pero con un lapso de tiempo menor y un recorte en lo económico, por lo que el alemán deberá de evaluar todas sus posibilidades.

“Cualquiera que sea el trato, será con lo que el equipo y yo nos sintamos cómodos. En términos de duración, no lo sé. Normalmente, los contratos que tuve en el pasado fueron contratos de tres años. Sé que soy unos de los pilotos más experimentados de la F1, pero no soy el mayor y no creo que haya un límite de edad en este sentido”, asintió Vettel respecto a su nuevo contrato.