COPARMEX señala que ley antitabaco afectará a la libertad de comercios

Después de la entrada en vigor de la nueva “Ley General para el Control del Tabaco”, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reconoció la importancia en la prevención del consumo del tabaco; sin embargo, enfatizó que el carácter prohibicionista de la nueva ley atenta contra la libertad e independencia del consumidor y afecta directamente a los pequeños comercios como lo son las tiendas de abarrotes, además de que esta situación promoverá el consumo y comercio irregular del producto.

Ante la actual polémica, el presidente de COPARMEX, Gustavo Díaz Tronco, dijo que se plantea respetar los derechos de los ciudadanos, ya sea que consuman o no este producto.

“En el tema de la Ley General de Control de Tabaco, aquí la verdad que vemos que si es una prohibición que pueda afectar el libre comercio, hay más de mil quinitas, también llamadas tienditas de la esquina y uno de sus principales ingresos es la venta de cigarros, tabaco, entonces, en el estable y lo que ahora se estipula es que no se esté mostrando el producto o evitar su producción, pues puedes disminuir y afectar los ingresos de estas tiendas, ¿no?”, comenta Gustavo Díaz Tronco.

De la misma manera, Díaz Tronco expresó que este tema no solo es de los comerciantes, si no también se deberán analizar estrategias en los establecimientos para crear espacios destinados a los usuarios consumidores y los no consumidores, sin que ninguna de las partes se vea moral o monetariamente afectadas.

“Por otro lado, apoyamos que se hayan implementado también dentro de estas nuevas medidas con el que en ciertos espacios estén libres de humo y que sean espacios públicos esté prohibido este fumar, o al menos que sean se pongan espacios para ellos. De esta forma, es un beneficio y mejoramiento de la salud pública”, declaró.

Díaz Tronco, destacó que se hizo a llamado a nivel nacional hacia las autoridades para buscar un equilibrio entre el ciudadano a la salud y bolsillo de los comerciantes, debido a que de acuerdo con COPARMEX, estos nuevos lineamientos afectarán la economía de los pequeños empresarios.