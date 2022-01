Ley de Movilidad será tratada por el Congreso del estado

Cristian Agúndez, diputado local del Congreso del estado de BCS en entrevista para CPS Noticias dio a conocer que el tema de movilidad se estará trabajando durante el segundo periodo ordinario de la Legislatura que iniciará el próximo 15 de marzo pues presentará la solicitud para instalar la Comisión de Desarrollo Urbano y así empezar a dar soluciones este mismo año.

Destacó que la Ley de Movilidad va más allá de la Ley del Transporte pues tiene que ver con la movilidad y la circulación peatonal y vehicular, así como el transporte de todas las modalidades, temas que requieren de un análisis a fondo:

Afirmó que Los Cabos requiere de alternativas en cuanto a vialidades y por ello propuso la creación de la Comisión de Desarrollo Urbano:

“Esta Comisión tendría dentro de sus facultades precisamente este tipo de temas, que por qué no se avanza en algunas ocasiones, precisamente porque no tienen las facultades o no están creadas las comisiones necesarias o correctas para llegar a tratar estos temas de la manera adecuada”, señaló.