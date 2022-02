Ley de movilidad nuevamente genera opiniones divididas en BCS

La ley de movilidad nuevamente genera opiniones divididas en Baja California Sur, preocupa a los transportistas la creación de dicha ley, elaborada por directores y subdirectores, pues sostienen que en las nuevas modificaciones reina el conflicto de intereses.

Los taxista afirman que no se han respetado sus derechos, aclarando que hasta este día no se ha realizado ninguna reunión para ser tomados en cuenta en su elaboración.

“No se está respetando los derechos de los transportistas en todas las modalidades , no solo en los taxistas, también se está afectando a los transportes colectivos, chóferes de carga pesada. Existe una gran incertidumbre en el municipio de La Paz , no se nos ha tomado en cuenta para ninguna reunión”, enfatizó Pedro Enrique López, representante de los taxistas.

Enrique López, mencionó que han pasado 11 años desde la última vez que se realizó la entrega de concesiones a los transportistas, consideran no cuentan con una seguridad jurídica que les permita trabajar y pese a que han solicitado el derecho de audiencia no han logrado ser escuchados.

“Ninguna autoridad nos están tomando en cuenta, existe un conflicto de intereses en todo el estado, hemos buscado en repetidas ocasiones a la presidenta municipal, pero no nos recibe, ya lo hicimos por escrito y tampoco tenemos una respuesta, esta situación nos preocupa, si no nos van ayudar que no nos ayuden pero que tampoco nos perjudiquen”. Finalizó