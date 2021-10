Ley de Movilidad de BCS, en beneficio de toda la población: Juan Pérez

Juan Pérez Cayetano, diputado del distrito 16 y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado de BCS, en entrevista para CPS Noticias afirmó que durante su gestión buscará que la Ley de Movilidad de BCS se actualice en beneficio de toda la población de los Cabos y del Estado:

Manifestó que la irregularidad ha imperado durante 12 años, y por ende, hay un enorme rezago en materia de movilidad, sobre todo en Los Cabos que está en constante movimiento. Sin embargo, esto no es solo culpa de los dirigentes o los gremios, sino también de los gobiernos que no han sabido atender las necesidades en el tema del transporte.

Ante el cuestionamiento de si la nueva Ley de Movilidad tendrá equilibrio y apertura para todos, dijo:

“Se piensa en otra modalidad, se piensa en otro transporte porque el mismo gobierno lo provocó, de qué forma, yo no puedo entender que el municipio de Los Cabos es el único lugar donde tienes que esperar una hora el servicio de un taxi, eso es increíble, que en un destino de primer mundo que presumimos tengamos ese problema, por supuesto que no estamos en contra de la modalidad, de la modernización del transporte, no, pero tiene que ser en orden y dentro de la legalidad”.