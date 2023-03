Ley de Movilidad solucionará más el caos vial en Los Cabos que el “Hoy no circula”: Canaco

La diputada local, Lorena Marbella González Díaz del partido Fuerza México, presentó la semana pasada un punto de acuerdo sobre el implementar el programa vehicular “Hoy no circula” en Los Cabos, situación que ha recibido comentarios a favor y en contra por lo polémico de la propuesta.

Gustavo Rubio Castro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) declaró que los legisladores locales están incurriendo en una omisión al no atender el tema de movilidad, sobre todo que desde el pasado mes de noviembre del año pasado, tuvieron que presentar la Ley de Movilidad para que esta se adecuará a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

“Primero debería estar al pendiente de otras situaciones más importantes como la Ley de Movilidad. Precisamente la Ley de Movilidad se establece la obligatoriedad, del estado de primero de crear una Ley estatal de movilidad, porque ya se emite la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, porque ya están incurriendo en una omisión; esto es un tema que no lo ha hecho el Congreso anterior, ni el actual”.

Para la Canaco el programa “Hoy no Circula”, solo es aplicable a las grandes urbes como la Ciudad de México. Para los empresarios es importante que los tres órdenes de gobierno tomen cartas en el asunto sobre el tema de movilidad.

La movilidad no solo se resume a resolver los problemas que se registran en las zonas turísticas de Los Cabos, en las colonias también se tiene que atender el problema de tráfico y falta de infraestructura vial, señaló Rubio Castro.

“Esta ley de Hoy no Circula solo es aplicable en urbes extremadamente grandes, espero que no prospere de momento. Lo que sí necesitamos es que las autoridades nacional, estatal y municipal tomen cartas en lo que es la mejora de la infraestructura vial; no solo en el corredor turístico. Tenemos una grave crisis dentro de las colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas, lo que ocasiona caos vial, perdida de horas de trabajo, la solución no es que dejen de circular los vehículos”.

No es la primera vez que se propone que Los Cabos debe contar con un programa “Hoy no Circula”, el 20 de febrero del 2022 el doctor Ramón Ojeda Mestre, quien fuera presidente del Centro de Estudios Integrales de Innovación y Territorio y creador nacional del programa propuso aplicar esta medida ante el problema de movilidad que registraba y continúa registrando Los Cabos, sin embargo, su proyecto no pudo ser concretado debido a su fallecimiento.