Licencia no le quitará el fuero a Juan Pérez Cayetano

Luego de que el diputado Juan Pérez Cayetano, solicitara una licencia para separarse temporalmente del cargo, algunos miembros de la XVI Legislatura aseguraron que esto no afectará el proceso interno que llevan meses realizando y donde analizan el posible desafuero del representante legislativo.

Por otro lado, Pérez Cayetano insiste en que una vez aprobado su permiso, enfrentará la situación penal que se le imputa por presunto abuso sexual. Y aunque el oficio que envió a la mesa directiva del Congreso establece un periodo de tres meses, el diputado sostuvo que la separación del cargo será indefinida, hasta que resuelva su situación legal, y el pleno decidirá si se va o no con goce de sueldo.

“Sí están pidiendo el fuero para que vaya a atender el caso de lo que se me acusa pues yo estoy pidiendo licencia, entonces es mucho mejor no, ¿no creen? (…) Yo pedí la licencia como marca la ley, ahí la ley marcará si está bien o está mal, si me voy con fuero o sin él, no sé”, dejó ver que la responsabilidad recae en el pleno.