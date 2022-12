Equipos de la Liga de Expansión en total desventaja: Mario García

Son muchos los problemas que se tienen actualmente en el fútbol y no solo a nivel de selecciones, pues este solo es resultado de lo que se vive en el nivel de clubes desde Primera División, Liga de Expansión y Liga Premier.

Al respecto, Mario García, técnico del vigente campeón Atlante afirma que en la Liga de Expansión existen clubes que tienen problemas para lograr su certificación ante la Federación Mexicana de Futbol, el cual es un requisito para ascender de categoria.

“Hay quienes creen todavía que no podemos competir contra los grandes monstruos regios (Tigres y Monterrey) o los cuatro grandes de la Liga Mx (…) El futbol mexicano es más que los cuatro o cinco de siempre. Se entiende lo administrativo, pero necesitamos libre competencia para no seguir pensando en cortito”.

Destacó que sin la opción del ascenso, los campeonatos no tienen sentido para ningún equipo, aunado a ello, señaló que en su más reciente intendo por aprobar el proceso, el equipo de dirige, pese a ser el actual campeón de la Liga de Expansión, ni siquiera no pudo acreditar que el estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul) es un inmueble apto para el máximo circuito, debido a la falta de mantenimiento en el alumbrado.

Después de la muy criticada actuación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, de donde fueron eliminados en la primera fase, se reabrió el debate sobre el número de extranjeros, el regreso del ascenso y descenso, además de la falta de profesionalismo en las fuerzas básicas.

Así mismo, Mario García reconoció que en Expansión, Segunda Premier, Sub-20 y 18 es necesario llevar a entrenadores que sepan trabajar con límite de edad.

“Yo llevo años haciéndolo y ¿sabes cuándo me han convocado a entrevistarme en una selección Sub-23? ¡Jamás! Parece que hay algún ente con otros intereses, fuera del tema deportivo, que elige quiénes deben ser los entrenadores nacionales. Y los resultados ahí están. No podemos pensar que va a venir Guardiola o quién me digas a cambiar todos nuestros males”.