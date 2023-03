Liga Norte de México de Béisbol anuncia que no habrá temporada 2023

Esta mañana la Liga Norte de México por medio de su presidente Jorge Alejandro Rivera Márquez y con el respaldo de los equipos que la conforman, como lo es el equipo de Bucaneros de Los Cabos, anunciaron que desafortunadamente este 2023 no se realizará la campaña de béisbol, esto por no contar con la infraestructura para realizar el espectáculo en algunas plazas, así como la inestabilidad económica y de participación de algunos equipos.

Recordar que la Liga Norte de México cuenta con la participación de: Algodoneros de San Luis, Tiburones de Puerto Peñasco; Delfines de La Paz, Freseros de San Quintín, Marineros de Ensenada, Industriales de Otay Tijuana y Bucaneros de Los Cabos. Lo que dejaría sin Béisbol profesional a Baja California Sur en el año en curso de la Liga Norte.

Los Delfines la temporada pasada quedaron fuera de la etapa de postemporada luego de una mala actuación ya que tras 60 partidos disputados, solamente ganaron la mitad, incluso su mejor pelotero Garavez Rosa tuvo que declinar su participación ya que hubo problemas con la directa y eso restó el accionar de la novena que concluyó su etapa bajo la dirección de Íker Franco quien tomó las riendas del club después de la primera vuelta

Este año Los Bucaneros de Los Cabos, habían lanzado anuncios preventivos de lo que se esperaba una campaña exitosa para los peloteros cabeños, incluso realizarían try outs con prospectos tanto locales como de peloteros del interior de la República, que buscarían una oportunidad con la novena cabeña, sin embargo, las cosas no se han dado como se esperaba y hoy se habla de una suspensión de actividades en este 2023 y todo indica que se cantará el play bol hasta el año 2024 en el circuito norte del béisbol mexicano.