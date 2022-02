“Si hay que entrarle, hay que entrarle”: Lilly Téllez por la presidencia

Lilly Téllez, senadora sonorense por el partido Acción Nacional, ha confesado sus intenciones de convertirse en la próxima candidata presidencial de la oposición en 2024. No solo desea llegar a la silla presidencial, también expresó que quiere ver a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tras la rejas; así como a otros miembros del gabinete de AMLO:

‘’No estaba en mis planes entrar a la política; pero si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’’, dijo Téllez.