Esfuerzos de limpieza del estero no son suficientes; luce olvidado.

En el Estero de San José del Cabo el aroma se torna peculiar pues en las orillas de esta reserva ecológica muere el lirio acuático, se seca, se pudre, por ende, tanto el olor como la vista en nada agradan al turismo.

Quien suscribe, entre febrero y julio acudió varias veces al estero no sólo para tranquilizar la mente, sino para observar las condiciones en que estaba, el estero no permitía el paso de la gente hacia la playa porque el agua cubría la zona.

Debido a la ruptura de la bocana esta parte del estero quedó abierta para caminar hacia la playa; ahí fue donde preguntamos a la gente qué opinaba del lugar.

Preguntamos a Julieta si ya conocía el lugar, el estero y dijo:

“No, es la primera vez que vengo, pero no, no está como para quedarse (…) Está muy descuidado, tiene algo de basura y no está en óptimas condiciones para traer a los niños. Se ve que es una playa bonita pero no, no se puede (…) Si viene un turista para acá no es tan fácil que se quede, le va a dar inseguridad (…)Está descuidado. No veo a nadie que venga para acá, a poner los botes como debe de ser en cada playa que tiene residuos”.