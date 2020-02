Lionel Messi, primer argentino en ganar un ‘Óscar del deporte’

Si bien Messi no pudo acudir a la gala, agradeció el reconocimiento en un vídeo exhibido en la gala del llamado ‘Óscar del deporte‘ que tuvo lugar en el teatro Verti Music Hall con las siguientes palabras:

“Pido perdón por no haber podido estar presente. Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo”.