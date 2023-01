Lisa Loring, la primera Merlina Addams, muere a los 64 años

La primera actriz que interpretó a Merlina Addams, Lisa Loring, falleció a los 64 años a causa de un derrame cerebral, así lo dio a conocer su hija Vanessa Foumberg.

“Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano”, dijo Foumberg.

Laurie Jacobson, amiga de Loring, también informó sobre su muerte en redes y dijo:

“Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche (…) Ella quedará incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams”.

La noticia inundó las redes sociales, y sus fans dedicaron emotivos mensajes.

Falleció #LisaLoring, cuya encantadora interpretación de la original #Merlina dejó una huella indeleble en la cultura pop, y recién encontró una afortunada continuidad en el baile preparado por #JennaOrtega, el cual hoy se convierte en un sentido homenaje pic.twitter.com/kpQH5AkuMQ — Jesús Chavarria (@jchavarria_cine) January 30, 2023

Con tan solo 6 años, Loring interpretó al personaje obsesionado con la muerte, Merlina, durante la comedía “The Addams Family” en 1964.

En 1977, apareció como Wednesday Sr. en la película para televisión “Halloween with the New Addams Family”.

La expresión inexpresiva del personaje de Loring, basada en las caricaturas de Charles Addams en el diario New Yorker, allanó el camino para otras actrices, incluida Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en la exitosa película de 1991 “The Addams Family” y su secuela, “Addams Family Values”.