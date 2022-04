Padres cabeños listos para vacunar a sus hijos contra Covid-19

Este es anuncio que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional “mañanera” este miércoles 13 de abril, referente a que el gobierno federal, estaba solicitando un lote de vacunas que fue pagado con anticipación al mecanismo Covax de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para poder poder comenzar la vacunación de los menores de edad de nuestro país.

Después del anuncio la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, a través de su representante, Adriana López Monje, comentó que estas son buenas noticias para las niñas y los niños del municipio, ya que garantiza su seguridad y salud al momento de acudir a los diferentes planteles educativos del municipio.

Durante meses el tema de la vacunación para los niños del país, fue atendido directamente por las diferentes asociación de padres de México, tan solo en Baja California Sur, padres de familia lograron amparar alrededor de veinte niños para que pudieran ser vacunados contra el Covid-19.

López Monje, recalcó que la Alerta Sanitaria aún continua, por lo que es de suma importancia que los niños sean protegidos para evitar que se presenten casos graves por Covid-19.

“Cuando nosotros promovimos el amparo salieron veintitantos amparos a nivel estatal, pero en seguida dijeron que se podían vacunar de 14 a 17, no de 12 a 17 como lo decía la OMS. Ahorita ya están esperando el refuerzo de esos niños. La pandemia continúa, y es importantísimo que los niños estén vacunados para quienes quieran estarlo. Porque esto nada más es prevención, no quiere decir que no se vayan a infectar o que no se vayan a enfermar, lo que estamos evitando es que lleguen hacer casos graves”.