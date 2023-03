Liv Tyler regresará a Marvel para interpretar a Betty Ross

Después de 15 años, Liv Tyler interpretará nuevamente a la científica Betty Ross, el interés amoroso de Hulk, en el Universo Cinematográfico de Marvel, en la película “Capitán América: Nuevo Orden Mundial”. Así lo han confirmado diversos medios de entretenimiento, entre ellos The Hollywood Reporter.

La hija de Steven Tyler coprotagonizó el filme “The Incredible Hulk” junto a Edward Norton en 2008. En aquella película, Betty ayudó al Dr. Bruce Banner a huir de su padre, el general “Thaddeus Ross”, el villano de la película.

“Capitán América 4” estará a cargo de Malcom Spellman, el guionista y productor de “Falcón” y “El Soldado del Invierno”, con ayuda de Dalan Musson. Se prevé que en esta nueva entrega, Chris Evans ya no sea el protagonista, por lo que esta sería la oportunidad para que el UCM cierre el ciclo definitivamente con el actor.

Es probable que el mismísimo Sam Wilson tome su lugar, personaje interpretado por Anthony Mackie. Además, se espera contar con la participación de Harrison Ford como el general Ross, luego del fallecimiento de William Hurt, actor que le dio vida al mítico villano anteriormente.

En esta trama, el padre de Betty Ross ya no será secretario de Estado como en la película “Civil War”, sino presidente de Estados Unidos, informó Kevin Feige, el director de Marvel Studios a EW Entertainment. La cuestión es: ¿Será que en “Capitán América 4” Betty se convierta en “Red She-Hulk”, “She-Hulk Roja” o “Hulka Roja” como en los cómics?

La noticia se dio a conocer luego de que se filtraran unas fotografías de Liv, supuestamente, en el rodaje de la película portando un atuendo negro como en una especie de funeral. Lo que desató la ola de rumores sobre el regreso de la actriz al UCM.

Pero Tyler no ha sido la única en haberle dado vida a este personaje, ya que en 2003, la actriz Jennifer Connelly también lo hizo en la cinta “Hulk” dirigida por Ang Lee y protagonizada por Eric Bana, la cual tuvo una pésima recepción por parte del público. Aún así, muchos prefieren la interpretación de Liv Tyler.

