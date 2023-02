Livia Brito señala a Danny Frank de haber abusado sexualmente de ella

Durante el programa de Yordi Rosado, Livia Brito reveló que, presuntamente, fue abusada sexualmente por su expareja, el cantante Danny Franco. Según comentó la actriz cubana, durante los 11 años que sostuvo una relación con el colombiano, este llegó a violentarla tanto física como psicológicamente, especialmente, cuando estaba ebrio, debido a sus supuestos problemas con el alcohol.

Brito contó que era edecán y se encontraba realizando sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA), en aquel entonces, cuando se relacionó con el cantante de boleros. Mencionó que era recurrente que el músico llegara en estado de ebriedad a las 5 de la mañana para exigirle tener relaciones sexuales y que incluso la golpeó para abusar de ella, por lo que harta de la situación, llegó a ponerle clavos a su puerta para que el músico no entrara. Sin embargo, este rompía las puertas.

“Su mamá era cristiana, entonces, él me decía, tú tienes la obligación porque la mujer le tiene que dar sexo al marido, pero yo me tenía que levantar a las seis y el llegaba a las cinco. Yo le decía déjame descansar, yo me la paso 12 horas paradas, déjame dormir”.

Asimismo, aseguró que el intérprete de “¿Quién será”, le fue infiel durante un viaje que realizó a su tierra natal Colombia, situación de la que se dio cuenta a su regreso, ya que comenzó a criticar su aspecto físico. Fue así que tras presionarlo, le confesó la infidelidad.

La actriz comentó que no sabía cómo salirse de esa relación debido a varios factores, como el hecho de que era su primera relación, normalizaba la violencia y dependía económicamente de él, por lo que fue hasta que tuvo la suficiente que solvencia económica, pudo dejar esa relación e irse a vivir sola.

“Me decía tú no sirves para un culo, tú no sabes cocinar, tú no sirves para nada. Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía como salirme de ahí hasta que tuve dinero para irme a rentar yo sola”, contó.