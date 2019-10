Llama Canirac estatal a diputados a que tomen en cuenta voz de la ciudadanía en iniciativa de ley de movilidad

San José del Cabo.-En cuanto a la iniciativa de ley de movilidad, Giammarco Vela, de la presidencia estatal de Canirac hizo un llamado a los diputados no dejarse imponer convicciones y no ser víctima de un grupo pequeño que no representa en nada a la población y evaluar con más atención las opiniones de los ciudadanos, que en su mayoría dijo está a favor de la iniciativa en mención.

Lo anterior con respecto a la iniciativa de ley de movilidad, la cual hasta la fecha sigue bloqueada y que hasta este jueves, los diputados acordaron dar lectura el próximo martes.

“La ley de movilidad es un tema que afectará los intereses de algunos grupos y entiendo que los diputados tienen que tomar en cuenta todos los puntos, es grave el interés de un grupo, en este caso de los transportistas el que pueda parar una ley, sabemos que esta iniciativa ya está analizada, cambiada y no es posible que no se pueda avanzar en su aprobación”.

En ese sentido, dijo que espera que la próxima semana puedan aprobar dicha iniciativa de movilidad.

“Por lo que espero que este retraso no continúe, ya que toda la ciudadanía está de acuerdo en que se aprueben la ley de movilidad”.